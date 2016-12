foto Ap/Lapresse

08:10

- I carabinieri del Nas di Brescia hanno concluso un'indagine nei confronti di un sedicente medico di cinese scaturita dal ricovero in ospedale di una connazionale affetta gravi patologie di tipo ginecologico. Alla donna erano state prescritte terapie alternative che non avevano risolto la malattia ma ne avevano aggravato le condizioni. L'uomo era già stato denunciato nel 2008 per gli stessi fatti.