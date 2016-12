Monza, scomparsa sedicenne pakistana

foto Carabinieri

12:52

- Da dieci giorni non c'è più traccia di Parveen Ayesha, sedicenne di origine pakistana residente con la famiglia a Monza. Lunedì 9 luglio la ragazza è uscita di casa per recarsi al corso di alfabetizzazione del Centro territoriale permanente della città ma non è mai arrivata, come confermato dai compagni. Quando non l'hanno vista rientrare, i genitori hanno dato l'allarme. Gli inquirenti sospettano la fuga volontaria.