Brescia, guidava senza patente da 32 anni

Un 54enne bresciano ha guidato l'auto per 32 anni senza patente. Lo hanno scoperto gli agenti della polizia locale di Palosco, durante un controllo di routine. L'uomo ha raccontato di aver appena perso il permesso di guida e di avere presentato denuncia di smarrimento. Ma da una verifica i vigili hanno scoperto che l'automobilista era sconosciuto alla Motorizzazione. Così è stato denunciato e dovrà pagare una sanzione tra i 2.200 e i 9.000 euro.

L'uomo l'ha fatta franca per tre decenni sempre con la stessa scusa: lo smarrimento della patente. Ma, questa volta, non gli è andata liscia. Gli agenti della polizia locale che lo hanno fermato sulla provinciale Ogliese hanno voluto vederci chiaro e hanno scoperto, con grande sorpresa, che l'automobilista era sconosciuto agli elenchi della Motorizzazione. Adesso pagherà caro per questa inadempienza.