- Gli uomini della polizia giudiziaria della procura di Milano hanno eseguito sequestri per oltre 60 milioni di euro tra beni immobili e quote di società in Italia e all'estero. I beni sequestrati fanno riferimento alle 5 persone indagate e arrestate ad aprile, nell'ambito delle indagini sulla Fondazione Maugeri, tra le quali l'uomo d'affari Pierangelo Daccò. Il provvedimento è stato disposto dal Gip Vincenzo Tutinelli.

Sequestrati immobili, yacht e vini pregiati

Tra i beni sequestrati, 17 immobili di pregio a Milano e provincia, in rinomate località turistiche di Sardegna, Liguria e a Venezia, uno yacht di oltre 30 metri di proprietà di Pierangelo Daccò. E ancora, varie automobili di grossa cilindrata, motocicli e mille bottiglie di vini pregiati, sempre appartenenti al faccendiere, depositate in un locale del noto ristorante milanese Sadler e affidate in custodia giudiziale al titolare, per un valore di oltre 300mila euro.

Sequestrati anche 50 conti correnti in numerose banche italiane riconducibili agli indagati e ulteriori accertamenti sono in corso per procedere al sequestro di altre disponibilità in banche estere (Svizzera, Olanda, Inghilterra, Irlanda, Usa, Seychelles, Panama, Nuova Zelanda, Lussemburgo, Singapore, Hong Kong).

Ad aprile, nell'ambito dell'inchiesta condotta dai pm milanesi Laura Pedio e Antonio Pastore, vennero arrestati l'ex assessore regionale lombardo Antonio Simone, il faccendiere Pierangelo Daccò, che si trovava già in carcere per l'inchiesta sul San Raffaele, il direttore amministrativo della fondazione Costantino Passerino, il consulente Gianfranco Mozzali, il commercialista Claudio Massimo e il presidente della fondazione Umberto Maugeri.

Gli episodi contestati vanno dal 2004 al 2011. La cifra di presunte distrazioni finora ricostruita è di 70 milioni di euro e le ipotesi di reato sono associazione a delinquere finalizzata al riciclaggio, appropriazione indebita pluriaggravata, frode fiscale, emissione di fatture per operazioni inesistenti.

Nell'inchiesta risulterebbe indagato per concorso in corruzione e finanziamento illecito ai partiti anche Roberto Formigoni, il quale però al momento non ha ricevuto informazioni di garanzia, come lui stesso ha ribadito più volte.