foto Ansa 07:15 - Blitz della Guardia di Finanza a Milano in tutti i tipi di negozi, dagli alimentari all'abbigliamento, dalla periferia al centro. Dai Navigli e il quartiere Ticinese, a Corso XXII Marzo e viale Papiniano. I primi risultati dell'operazione sono in particolare, in materia di emissioni di documenti fiscali, una sessantina di multe, circa il 30% dei clienti degli esercizi commerciali controllati, per mancata emissione di scontrino o ricevuta. - Blitz della Guardia di Finanza a Milano in tutti i tipi di negozi, dagli alimentari all'abbigliamento, dalla periferia al centro. Dai Navigli e il quartiere Ticinese, a Corso XXII Marzo e viale Papiniano. I primi risultati dell'operazione sono in particolare, in materia di emissioni di documenti fiscali, una sessantina di multe, circa il 30% dei clienti degli esercizi commerciali controllati, per mancata emissione di scontrino o ricevuta.

Oltre 170 i militari coinvolti nell'operazione. Per quanto riguarda l'abusivismo commerciale sono stati sequestrati e confiscati circa 300 casse di frutta a un rivenditore privo delle autorizzazioni vicino al mercato ortofrutticolo.



Sono stati anche sequestrati oltre 3.500 prodotti elettronici contraffatti nel quartiere cinese della città, in via Paolo Sarpi. E' la seconda operazione di questa portata, spiegano le Fiamme Gialle, dopo quella del 29 gennaio.