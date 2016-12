Como, ciclista 18enne investito e ucciso

foto Facebook 19:19 - Valerio Zeffin, 18enne di Senago, in provincia di Milano, è morto in un incidente stradale a Lomazzo, vicino a Como. La giovane promessa del ciclismo italiano stava allenandosi con alcuni compagni di squadra quando ha perso il controllo della bici ed è stato travolto da un furgone. L'impatto è stato fatale. Dallo scorso anno Zeffin faceva parte della società Canturino come atleta della categoria juniores. - Valerio Zeffin, 18enne di Senago, in provincia di Milano, è morto in un incidente stradale a Lomazzo, vicino a Como. La giovane promessa del ciclismo italiano stava allenandosi con alcuni compagni di squadra quando ha perso il controllo della bici ed è stato travolto da un furgone. L'impatto è stato fatale. Dallo scorso anno Zeffin faceva parte della società Canturino come atleta della categoria juniores.

La dinamica del drammatico incidente non è ancora chiara. Sembra che Zeffin sia scivolato sul terriccio ai bordi della strada. Rientrando in carreggiata non è riuscito a evitare un furgone che sopraggiungeva.



I soccorsi sono giunti immediatamente sul posto, allertati dall'ammiraglia che seguiva i giovani ciclisti. Il personale della Croce Rossa di Lomazzo e dell'elisoccorso del 118 hanno cercato di rianimare il 18enne per circa mezz'ora ma sono stati poi costretti a dichiarare il decesso.