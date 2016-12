foto LaPresse Correlati Tutto sul caso Yara 09:16 - Caso Yara, inquirenti e famiglia della ragazzina sono sempre più ai ferri corti. Giorgio Portera, il genetista forense nominato consulente della parte offesa da parte della famiglia, aveva chiesto di effettuare nuove analisi, soprattutto sulla pista che aveva portato gli inquirenti al paese di Gorno in cerca di parenti di chi ha lasciato tracce genetiche sui vestiti della ragazzina. Ma il pm ha detto no. - Caso Yara, inquirenti e famiglia della ragazzina sono sempre più ai ferri corti. Giorgio Portera, il genetista forense nominato consulente della parte offesa da parte della famiglia, aveva chiesto di effettuare nuove analisi, soprattutto sulla pista che aveva portato gli inquirenti al paese di Gorno in cerca di parenti di chi ha lasciato tracce genetiche sui vestiti della ragazzina. Ma il pm ha detto no.

Si aggravano dunque i dissidi nelle indagini sull'omicidio di Yara, scomparsa da Brembate Sopra il 26 novembre 2010 e ritrovata morta in un campo un anno dopo.



Ha bocciato la proposta di nuove analisi il pubblico ministero Letizia Ruggeri, che coordina le indagini. "Quelle analisi non sono necessarie - ha spiegato -. Per le analisi sulle tracce e sui Dna mi sono affidata ai Ris: loro sono i massimi esperti in materia e conoscono ogni aspetto di questa indagine. Pertanto mi fido delle loro valutazioni".