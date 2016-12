foto Ansa

14:59

- La polizia locale ha sequestrato in un negozio a Milano 180mila pile, 800 giocattoli "sparabolle" e 3mila flaconi di colla non a norma e pericolosi per la salute. Il titolare del negozio, un cinese di 51 anni proprietario anche di un magazzino in via Boffalora, dovrà pagare una sanzione di 15 milioni e 233mila euro: 300 euro per ogni batteria con livelli di cadmio superiori al consentito e prive dei contrassegni previsti dalle leggi.