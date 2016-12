foto Getty

19:19

- Un uomo è stato trovato morto in un campo alla periferia di Milano. Secondo la prima ricostruzione dei carabinieri, la vittima sarebbe stata aggredita con un oggetto contundente o con un'arma da taglio. Non è stato ancora possibile identificare l'uomo, il cui cadavere è stato rinvenuto in via Idro, ma gli investigatori ritengono che potrebbe trattarsi di un nomade.