foto LaPresse Correlati Il grattacielo contro l'inquinamento 18:00 - "Sequestrate tutte le auto diesel che circolano in provincia di Milano". L'appello viene dal Codacons, che ha presentato un esposto alla Procura della Repubblica di Milano per chiedere di togliere dalle strade tutti i veicoli con il motore a gasolio esistenti sul territorio di città e provincia. Il motivo? Quei motori sono "cancerogeni certi", come ha detto l'Organizzazione mondiale della sanità. - "Sequestrate tutte le auto diesel che circolano in provincia di Milano". L'appello viene dal Codacons, che ha presentato un esposto alla Procura della Repubblica di Milano per chiedere di togliere dalle strade tutti i veicoli con il motore a gasolio esistenti sul territorio di città e provincia. Il motivo? Quei motori sono "cancerogeni certi", come ha detto l'Organizzazione mondiale della sanità.

La decisione di presentare l'esposto infatti, spiegano all'associazione, è scaturita proprio dalle considerazioni dell'Oms del 12 giugno. I gas di scappamento dei motori diesel, hanno fatto sapere da Ginevra, sono gravemente nocivi per gli esseri umani e l'esposizione a tali gas è associata a un "rischio accresciuto di tumore al polmone".



Così si legge dunque nell'esposto già depositato in Procura: "Si chiede, inoltre, che l'Ill.mo Procuratore della Repubblica adito voglia accertare il pericolo che la libera disponibilità dei veicoli diesel possa aggravare o protrarre le conseguenze di cui in narrativa e, quindi, voglia ordinare il sequestro preventivo ex artt. 321 c.p.p. di tutti i veicoli alimentati a diesel presenti sul territorio della città di Milano e provincia".



L'associazione di consumatori chiede anche alla Procura di "accertare la responsabilità del Sindaco pro tempore di Milano e del Presidente della Lombardia per le ipotesi di violazione di legge che si evincono in narrativa", in particolare rispetto ai reati di omissione di atti d'ufficio (328 c.p.) e getto pericoloso di cose (674 c.p.)".



"La prova inconfutabile del legame tra i gas di scarico dei motori diesel e la diffusione del cancro rende necessario un intervento straordinario da parte della Procura, a tutela della salute dei cittadini - ha dichiarato a tal proposito il presidente del Codacons, Marco Maria Donzelli -. Da qui la richiesta di sequestro dei veicoli diesel, dato che sono una fonte di morte certa".