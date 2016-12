foto Ansa

14:04

- La procura di Milano rinuncia alla testimonianza di Ruby, la giovane marocchina parte offesa al processo in corso a Milano a carico di Silvio Berlusconi. Lo ha comunicato il pm Ilda Boccassini aggiungendo che la procura rinuncia anche all'esame di Lele Mora. Inoltre il procuratore ha comunicato che Nicole Minetti, imputata di reato connesso nell'ambito del procedimento gemello, è stata convocata per venerdì prossimo 13 luglio per l'interrogatorio.