Como, 14enne disperso nel lago

foto Ansa 06:26 - Ore d'angoscia a Gera Lario (Como) per la scomparsa di un ragazzo di 14 anni, visto in difficoltà mentre faceva il bagno nel lago. L'allarme è stato lanciato dalla madre e sul posto, oltre alle imbarcazioni dei vigili del fuoco di Dongo, sono intervenuti due elicotteri, uno del 118 e uno dei pompieri. Senza esito, finora, le ricerche. Sulla spiaggia c'erano la madre e la sorella del ragazzo. All'opera anche i sommozzatori dei vigili del fuoco.

L'allarme è stato lanciato intorno alle 17 di domenica: il ragazzo stava facendo il bagno nel lago all'altezza della foce del fiume San Vincenzo, quando la madre si è resa conto che era in difficoltà e che non riusciva a tornare a riva. La donna ha immediatamente chiamato i soccorsi. Per ora le ricerche sono risultate vane.