foto Carabinieri

18:00

- Una rapina con spaccata è stata messa a segno alla gioielleria Verga di corso Vercelli, una delle vie dello shopping milanese. I malviventi si sono portati via gioielli e orologi di marca per un valore di 100mila euro. I rapinatori sono entrati nel negozio con una Land Rover, in retromarcia, mandando in frantumi la vetrina del negozio. Sono subito intervenuti i carabinieri, che hanno trovato poco lontano l'auto utilizzata. Risulta rubata a Belluno.