Mantova, anziano agricoltore trovato morto con le mani legate dietro la schiena

foto LaPresse 23:05 - Il cadavere di un uomo di 76 anni, Romano Froldi, è stato trovato con le mani legate dietro la schiena in un campo di Bozzolo, in provincia di Mantova. A scoprire il corpo sono stati i soccorritori del 118. Sul posto sono intervenuti i carabinieri. La vittima aveva i polsi legati con uno spago e l'ipotesi degli investigatori è che sia stato ucciso in un luogo diverso e poi abbandonato dove è stato ritrovato.

L'uomo mancava da casa da due giorni e il suo cadavere è stato ritrovato oggi alle 19.30 dai vigili del fuoco che in giornata, su richiesta della famiglia, avevano iniziato le ricerche nelle campagne circostanti l'abitazione, una casa colonica.



Inizialmente al ritrovamento del corpo si era pensato a una disgrazia o a un suicidio; poi i soccorritori del 118 si sono accorti che l'uomo aveva i polsi legati e, quindi, l'ipotesi dell'omicidio ha perso il sopravvento su tutte le altre. Il corpo dell'agricoltore era in un campo che aveva in affitto, a qualche chilometro di distanza da casa, e che prima della scomparsa aveva raggiunto per irrigarlo.



Al momento non è stato possibile sapere se sul corpo vi siano ferite da arma da fuoco o da taglio.