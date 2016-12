Sorveglianza speciale per Fabrizio Corona

foto Olycom

17:41

- Il Tribunale di Milano ha disposto la sorveglianza speciale per un anno e mezzo al fotografo dei vip Fabrizio Corona. A richiederla era stata la procura di Milano. Per i giudici Corona "è una persona pericolosa per la sicurezza e per la pubblica moralità". D'ora in poi non potrà lasciare la propria abitazione dalle 21 alle 7. Inoltre, ammoniscono sempre i giudici, "dovrà lavorare con regolarità e vivere onestamente".