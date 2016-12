foto Ansa 20:07 - Un centinaio di disegni e alcuni dipinti che Caravaggio avrebbe realizzato da giovane, quando era a bottega dal pittore Simone Peterzano, sono stati rinvenuti nel Castello Sforzesco di Milano da due storici dell'arte. Il valore delle opere, secondo una prima stima, supererebbe i 700 milioni di euro. Trovato anche un biglietto autografo del Merisi. - Un centinaio di disegni e alcuni dipinti che Caravaggio avrebbe realizzato da giovane, quando era a bottega dal pittore Simone Peterzano, sono stati rinvenuti nel Castello Sforzesco di Milano da due storici dell'arte. Il valore delle opere, secondo una prima stima, supererebbe i 700 milioni di euro. Trovato anche un biglietto autografo del Merisi.

A compiere l'eccezionale scoperta sono stati Maurizio Bernardelli Curuz e Adriana Conconi Fedrigolli, durante un'analisi del fondo della bottega del pittore Peterzano, di cui il Merisi fu allievo, e custodito nel Castello Sforzesco. Oltre ai disegni, ci sarebbe anche un biglietto di proteste scritto di pugno dal giovane Caravaggio. Sottoposto a perizia calligrafica in confronto con ricevute vergate dal pittore nel 1605-1606, risulterebbe autografo del Merisi.



Studiosi: "Autentica rivoluzione"

"E' un'autentica rivoluzione del sistema Merisi", sostengono gli studiosi, che per due anni hanno compiuto sopralluoghi a Caravaggio (Bergamo), nelle chiese milanesi e nel fondo Peterzano, contenente 1.378 disegni del maestro e degli allievi che lavorarono con lui. Il valore delle opere scoperte è stato stimato partendo dalle quotazioni d'asta per i disegni realizzati dai grandi maestri del '500, che raggiungono una media di sette milioni di euro a opera. Il fondo Peterzano, custodito nel Castello Sforzesco, è di proprietà del Comune di Milano.