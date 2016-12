foto Ansa

18:03

- La guardia di finanza ha effettuato nell'ambito dell'inchiesta sulla Bpm diverse perquisizioni, a Roma e a Milano, presso gli uffici delle società Sisal e Capgemini e le case dei rispettivi amministratori delegati per presunte mazzette. Gli a.d. Emilio Petrone e Maurizio Mondani sono indagati per corruzione privata per aver promesso o versato 1,3 milioni di euro all'ex presidente di Bpm Massimo Ponzellini, ora ai domiciliari.