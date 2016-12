Fanno sesso in strada a Milano: denunciati

foto Twitter Correlati Firenze, sesso sotto la statua di Dante

15:29

- Dopo Firenze, anche Milano ha la sua coppia beccata a fare sesso in strada. I due, che non sono riusciti a controllare i loro impulsi, si sono dati da fare in una via non lontana dalla Stazione Centrale. Una pattuglia della polizia di passaggio nella zona si è accorta di quanto stava accadendo ed è intervenuta. Per i focosi amanti, una donna italiana 36enne e un tedesco di 27 anni, è scattata la denuncia per atti osceni in luogo pubblico.