foto Ap/Lapresse 08:19 - La polizia postale e delle telecomunicazioni di Milano ha sgominato una vasta organizzazione criminale internazionale specializzata nella clonazione di carte bancomat e carte di credito. Numerose le ordinanze di custodia cautelare emesse. Tra gli indagati c'è anche un bancario che aveva il ruolo di procacciare le carte da clonare e le relative credenziali di accesso ai conti online. - La polizia postale e delle telecomunicazioni di Milano ha sgominato una vasta organizzazione criminale internazionale specializzata nella clonazione di carte bancomat e carte di credito. Numerose le ordinanze di custodia cautelare emesse. Tra gli indagati c'è anche un bancario che aveva il ruolo di procacciare le carte da clonare e le relative credenziali di accesso ai conti online.

Dalle indagini è inoltre emersa la complicità anche di di alcuni esercenti che non adempivano alla segnalazione del sistema di sicurezza del Pos (la macchinetta per i pagamenti con carte e bancomat nei negozi ndR) quando riportava il messaggio "carta rubata, da ritirare". Gli arrestati sono stati fermati prevalentemente in Lombardia. Le accuse a loro carico sono, a vario titolo, di associazione per delinquere.