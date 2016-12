Calcioscommesse, Conte in procura il 13 luglio

foto Tgcom24 Correlati Scandalo calcio 18:51 - Il tecnico della Juventus, Antonio Conte, sarà ascoltato il 13 luglio dalla procura federale nell'ambito degli interrogatori sul calcioscommesse. Insieme a Conte, ex allenatore del Siena, sarà interrogato il presidente della squadra toscana, Massimo Mezzaroma. Quest'ultimo, secondo le accuse, avrebbe chiesto ai suoi giocatori di perdere una partita perché voleva scommettere sulla sconfitta della sua squadra. - Il tecnico della Juventus, Antonio Conte, sarà ascoltato il 13 luglio dalla procura federale nell'ambito degli interrogatori sul calcioscommesse. Insieme a Conte, ex allenatore del Siena, sarà interrogato il presidente della squadra toscana, Massimo Mezzaroma. Quest'ultimo, secondo le accuse, avrebbe chiesto ai suoi giocatori di perdere una partita perché voleva scommettere sulla sconfitta della sua squadra.

La Procura Federale ha reso noto inoltre il calendario delle nuove audizioni relative al filone di Cremona sul calcioscommesse. Il 7 luglio verrà ascoltato, infatti, Marco Turati (svincolato), il 9 luglio sarà la volta di Esmael Angelo Junior Da Costa (Sampdoria) e Paolo Acerbis (svincolato) e il 10 luglio Filippo Carobbio (Siena).



Quattro, invece, gli interrogatori in programma l'11 luglio: Roberto Bagalini (associato A.I.A), Stefano Bagalini (Fermana), Ferdinando Coppola (Milan) e Daniele Sebastiani (presidente Pescara), mentre il 13 luglio toccherà, oltre a Massimo Mezzaroma (presidente Siena) e Antonio Conte (tecnico Juventus), anche a Piero Camilli (presidente Grosseto).



Questo il calendario completo delle audizioni sui filoni di Bari, Napoli e Cremona.



- 5 luglio: Gianfranco Parlato (tecnico), Federico Cossato (ex calciatore), Michele Cossato (ex calciatore), Morgan De Sanctis (Napoli), Silvio Giusti (tecnico); Biagio Pagano (Nocerina), Eugenio Vincenti (Osservatore del Livorno).



- 6 luglio: Matteo Gianello (Villafranca Veronese), Walter Mazzarri (tecnico Napoli), Gianluca Grava (Napoli), Paolo Cannavaro (calciatore Napoli), Giuseppe Mascara (calciatore Novara).



- 7 luglio: Marco Turati (calciatore svincolato);



- 9 luglio: Giuseppe Santorum, Fabio Quagliarella (calciatore Juventus), Federico Piovaccari (calciatore Sampdoria), Luca Ariatti (calciatore Pescara), Esmael Angelo Junior Da Costa (calciatore Sampdoria), Paolo Acerbis (calciatore svincolato);



- 10 luglio: Filippo Carobbio (Siena);



- 11 luglio: Roberto Bagalini (associato A.I.A), Stefano Bagalini (Fermana), Ferdinando Coppola (Milan), Daniele Sebastiani (presidente Pescara);



- 13 luglio: Massimo Mezzaroma (presidente Siena), Piero Camilli (presidente Grosseto), Antonio Conte (tecnico Juventus).