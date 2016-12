foto Facebook

13:35

- Omicidio suicidio a San Donato Milanese, in provincia di Milano, dove un uomo ha accoltellato la ex convivente, poi si è suicidato dando fuoco al proprio appartamento. I soccorsi sono scattati proprio a causa dell'incendio. Gli uomini del 118, giunti sul posto, hanno trovato la donna ancora in vita, ma con gravi ferite da taglio, e il cadavere dell'uomo carbonizzato all'interno dello stabile.