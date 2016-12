foto Ansa

- La Procura di Milano ha chiesto l'archiviazione delle accuse per il presidente della Regione Lombardia, Roberto Formigoni, per il presidente della Provincia di Milano, Guido Podestà, per il suo predecessore, Filippo Penati, e per l'ex sindaco di Milano, Letizia Moratti. Tutti erano accusati di omissione di atti d'ufficio nell'inchiesta sui livelli di smog nel capoluogo lombardo.