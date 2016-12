Milano, lasciato in mutande dopo una rapina

foto Ansa

14:14

- Un uomo di 75 anni è stato rapinato e lasciato in mutande per strada, la scorsa notte, a Milano. Il fatto è accaduto ieri attorno alle 22.30 in via Camboni, all'angolo con via Pasta, nei pressi di una pompa di benzina. Il 75enne ha raccontato di essersi fermato a fare rifornimento e di aver approfittato per fare pipì a poca distanza dall'auto quando due persone sono sbucati dal nulla aggredendolo.