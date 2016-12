Bergamo, schianto fatale: 2 morti

foto Dal Web 12:05 - Un ragazzo di 19 anni e una ragazza di 15, hanno perso la vita, la scorsa notte, in un incidente stradale in auto a Romano di Lombardia, nella Bassa Bergamasca. Un terzo passeggero, una ragazza di sedici anni, si trova in condizioni molto gravi. Le vittime viaggiavano su una Ford Escort: da una prima ricostruzione l'auto sarebbe uscita fuori strada senza urtare altre vetture. - Un ragazzo di 19 anni e una ragazza di 15, hanno perso la vita, la scorsa notte, in un incidente stradale in auto a Romano di Lombardia, nella Bassa Bergamasca. Un terzo passeggero, una ragazza di sedici anni, si trova in condizioni molto gravi. Le vittime viaggiavano su una Ford Escort: da una prima ricostruzione l'auto sarebbe uscita fuori strada senza urtare altre vetture.

L'incidente si è verificato una decina di minuti prima dell'una lungo la strada che da Bariano porta a Romano di Lombardia. Le due vittime viaggiavano sui sedili anteriori, mentre la ragazza ferita gravemente era seduta dietro.



Per cause ancora in corso di accertamento da parte della polizia stradale, il ragazzo alla guida ha perso il controllo dell'auto che si è schiantata contro un muretto. Il diciannovenne e la quindicenne, entrambi di Cividate al Piano (Bergamo), sono morti sul colpo. Sul posto, oltre al 118, anche i vigili del fuoco, che hanno estratto i corpi dei deceduti e la ragazza ferita.