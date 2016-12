- E' riuscito all'ospedale Buzzi di Milano l'intervento chirurgico alla bambina di 10 anni di Ponte Chiasso (Como) rimasta ferita ieri sera da un colpo d'arma da fuoco durante i festeggiamenti per la vittoria della Nazionale. I sanitari sono riusciti ad estrarre l'ogiva del proiettile dalla schiena della piccola. Da quanto si è appreso si tratterebbe di un proiettile partito da una pistola.

Le condizioni della bambina sono buone. Già oggi i sanitari non ritenevano la ragazzina in pericolo di vita, ma si erano riservati la prognosi proprio in vista dell'intervento chirurgico



Festeggia la vittoria dell'Italia, 52enne cade in casa e muore

Tragedia a Tempio Pausania, Olbia, dove un disoccupato di 52 anni, Antonello Idda, è morto dissanguato. Dopo aver visto la partita Italia-Germania in casa con il fratello, l'uomo è scivolato cadendo all'indietro su un tavolino di vetro. Nell'urto l'arteria femorale è stata recisa dietro il ginocchio. Nonostante l'intervento dei medici del 118, non c'è stato nulla da fare.

La magistratura, sentiti i carabinieri del nucleo radiomobile di Tempio, ha accertato che si è trattato di un incidente domestico. La tragedia si è consumata subito dopo la partita che ha sancito il passaggio della nazionale italiana alla finale di domenica con la Spagna.