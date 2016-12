foto Ansa

18:51

- Una 12enne di origini egiziane è stata investita, mentre attraversava la strada, da un ciclomotore sul quale si trovavano due persone, che sono scappate. Le condizioni della ragazzina, portata all'ospedale Niguarda, sono molto gravi. A quanto si è appreso dalla polizia locale la bambina non era sulle strisce pedonali. I due in sella, ora ricercati, non hanno fatto poi alcun accenno di fermarsi e sono scappati.