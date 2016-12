Yara, i genitori convocati di nuovo dai Ros

foto LaPresse Correlati Tutto sul caso Yara 09:11 - I genitori di Yara Gambirasio sono stati convocati di nuovo. Chiamati al comando provinciale dei carabinieri di Bergamo, sono stati sentiti dal pm Letizia Ruggeri e dai carabinieri del Ros. Quale il motivo? Fare il punto della situazione per prorogare ulteriormente l'indagine? Oppure ci si aspettavano riscontri a proposito di nuovi elementi? - I genitori di Yara Gambirasio sono stati convocati di nuovo. Chiamati al comando provinciale dei carabinieri di Bergamo, sono stati sentiti dal pm Letizia Ruggeri e dai carabinieri del Ros. Quale il motivo? Fare il punto della situazione per prorogare ulteriormente l'indagine? Oppure ci si aspettavano riscontri a proposito di nuovi elementi?

Fulvio e Maura Gambirasio sarebbero stati sottoposti ancora una volta alle domande sugli stili di vita della tredicenne trovata morta a gennaio 2011 a Chignolo d'Isola. Quesiti, come racconta "L'Eco di Bergamo", a proposito delle sue abitudini su Facebook, sul suo scarso utilizzo del telefonino, sull'eventuale presenza di amichetti nella sua vita.



E domande che erano già state fatte all'inizio dell'inchiesta. Perché riproporle adesso? Ci sono nuovi indizi o si ripercorrono le stesse piste di prima per rileggere particolari nuovi o sotto una luce diversa? Il 9 luglio è il termine ultimo per poter ottenere la terza proroga delle indagini. Si aprono a questo punto sei mesi cruciali. O si cattura l'assassino, oppure si archivia il caso.



Insomma, la convocazione potrebbe essere letta in modi diversi. Forse, ipotizza l'Eco, come un "messaggio alla famiglia". Proprio una settimana fa i coniugi Gambirasio avevano chiesto altri approfondimenti in indagini genetiche, lamentandosi di non essere più stati contattati dalla Procura.