Morta la donna aggredita con un mattarello

foto Ansa 18:07 - Non ce l'ha fatta Stefania Cancelliere, la donna di 39 anni ferita ieri a colpi di mattarello dal marito. L'uomo, furibondo per via della separazione, aveva raggiunto la vittima nella sua abitazione e l'aveva aggredita sulle scale del condominio. Roberto Colombo, rimasto sul luogo della lite, era stato poi sottoposto a fermo dalla polizia mentre la 39enne era stata soccorsa dal 118. - Non ce l'ha fatta Stefania Cancelliere, la donna di 39 anni ferita ieri a colpi di mattarello dal marito. L'uomo, furibondo per via della separazione, aveva raggiunto la vittima nella sua abitazione e l'aveva aggredita sulle scale del condominio. Roberto Colombo, rimasto sul luogo della lite, era stato poi sottoposto a fermo dalla polizia mentre la 39enne era stata soccorsa dal 118.

La Cancelliere era madre di tre figli, di cui uno di soli due anni. Nel pomeriggio di ieri, tra i coniugi, che vivevano nello stesso stabile ma in due appartamenti diversi, è scoppiata l'ennesima lite, all'interno del palazzo. La donna ha cercato di fuggire ma è stata raggiunta nell'atrio dello stabile, dove il marito l'ha colpita alla testa con un mattarello.



La donna è stata portata in ospedale, in gravi condizioni e con numerose fratture, dove stamani è morta. Colombo, 54 anni, medico oculista, è accusato di omicidio.



Lei lo aveva denunciato per stalking, ma per pm non era un "caso grave"

Stefania Cancelliere in autunno aveva presentato un esposto in Procura a Milano contro l'ex per stalking. Procedimento penale ancora aperto. La donna aveva riferito di essere perseguitata dalle continue telefonate dell'uomo che rivendicava la volontà di vedere più spesso i figli e faceva riferimento a questioni economiche pendenti tra i due. Colombo era stato convocato anche dalla pm Ada Mazzarelli, ma aveva contestato la veridicità di quanto scritto nella denuncia. La Procura aveva concluso che non fosse necessario chiedere una misura di custodia cautelare perché la denuncia faceva pensare alla possibilità dei due ex coniugi di riconciliarsi. Dai primi riscontri e dalle testimonianze acquisite, insomma, agli inquirenti non era sembrato un "caso grave".