foto Ansa Correlati Arrestati tre tecnici a Cologno Monzese 12:06 - I carabinieri hanno eseguito tra Milano, Bergamo e Varese, 22 misure cautelari in carcere nei confronti di un'organizzazione criminale dedita al traffico di droga e di armi. Si tratterebbe di soggetti italiani e stranieri. In manette anche gli spacciatori che rifornivano di droga anche alcuni dipendenti del gruppo Mediaset, arrestati a novembre con l'accusa di spacciare a loro volta cocaina negli uffici della società di Cologno Monzese. - I carabinieri hanno eseguito tra Milano, Bergamo e Varese, 22 misure cautelari in carcere nei confronti di un'organizzazione criminale dedita al traffico di droga e di armi. Si tratterebbe di soggetti italiani e stranieri. In manette anche gli spacciatori che rifornivano di droga anche alcuni dipendenti del gruppo Mediaset, arrestati a novembre con l'accusa di spacciare a loro volta cocaina negli uffici della società di Cologno Monzese.

L'indagine, avviata alla fine del 2008 e coordinata da Antonio Sangermano, sostituto procuratore alla Dda della Procura di Milano, ha permesso di smantellare un'associazione per delinquere dedita all'importazione sul territorio nazionale di sostanze stupefacenti, come cocaina e hashish, provenienti da Olanda, Ecuador, Marocco e Spagna. La seconda tranche dell'inchiesta ha portato all'arresto di 22 persone e ha permesso di smantellare il livello superiore di trafficanti.



Si tratterebbe di soggetti responsabili a vario titolo di associazione per delinquere finalizzata al traffico internazionale di cocaina e hashish, alla fabbricazione e commercializzazione di armi comuni da sparo e da guerra. Complessivamente sono state arrestate oltre 90 persone per violazione delle norme sugli stupefacenti, 150 sono state deferite all'autorità giudiziaria e sono state sequestrate ingenti quantità di cocaina e hashish, armi e vario munizionamento, la somma in contanti di euro 300mila circa, depositi bancari e autovetture.