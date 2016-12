San Raffaele, pm: "5 anni e mezzo a Daccò"

foto LaPresse 13:37 - Cinque anni e mezzo di carcere sono stati chiesti dal pm di Milano Luigi Orsi per Pierangelo Daccò, il faccendiere processato con rito abbreviato nell'ambito dell'inchiesta sulla bancarotta del San Raffaele. Il pm ha chiesto inoltre tre anni per l'imprenditore Andrea Bezzicheri. I due sono accusati di associazione per delinquere finalizzata a reati fiscali e bancarotta per una distrazione che si aggira attorno ai 47 milioni di euro. - Cinque anni e mezzo di carcere sono stati chiesti dal pm di Milano Luigi Orsi per Pierangelo Daccò, il faccendiere processato con rito abbreviato nell'ambito dell'inchiesta sulla bancarotta del San Raffaele. Il pm ha chiesto inoltre tre anni per l'imprenditore Andrea Bezzicheri. I due sono accusati di associazione per delinquere finalizzata a reati fiscali e bancarotta per una distrazione che si aggira attorno ai 47 milioni di euro.

Reati contestati anche all'ex direttore amministrativo del San Raffaele, Mario Valsecchi, che ha patteggiato la pena a 2 anni e 10 mesi e agli imprenditori Pierino e Gianluca Zammarchi e Fernando Lora processati con rito ordinario assieme a un quarto imputato.



Il pm nel chiedere la condanna di Daccò a 5 anni e mezzo di carcere, è partito da una pena base di 8 anni e 3 mesi, alla quale ha applicato per la scelta del rito abbreviato la riduzione di 1/3. Per Bezzigheri invece è partito da una pena di 4 anni e 6 mesi e l'ha ridotta a tre.



Secondo la ricostruzione dell'accusa, ci sarebbe il cosiddetto "Sistema San Raffaele" nel quale gli imprenditori avrebbero sovrafatturato i costi delle prestazioni erogate al gruppo fondato da don Luigi Verzé e poi i "fondi neri" realizzati sarebbero stati incassati dal vecchio management che a sua volta li avrebbe girati in contanti a Daccò che li avrebbe occultati in parte all'estero.