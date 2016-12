Il Dalai Lama visita Milano tra le polemiche

foto Dal Web Correlati Le foto dell'incontro a Palazzo Marino

Accolto dalla folla a Mirandola 13:11 - Il Dalai Lama è arrivato a Milano dove ha incontrato il sindaco, Giuliano Pisapia, prima di parlare in Consiglio comunale. Il capo spirituale del buddismo tibetano è stato accolto dagli applausi dei cittadini radunati in piazza della Scala per vederlo. All'esterno di Palazzo Marino, sede del Comune, una decina di persone ha protestato contro il mancato conferimento della cittadinanza onoraria al monaco. - Il Dalai Lama è arrivato a Milano dove ha incontrato il sindaco, Giuliano Pisapia, prima di parlare in Consiglio comunale. Il capo spirituale del buddismo tibetano è stato accolto dagli applausi dei cittadini radunati in piazza della Scala per vederlo. All'esterno di Palazzo Marino, sede del Comune, una decina di persone ha protestato contro il mancato conferimento della cittadinanza onoraria al monaco.

Il sindaco di Milano, attaccato dai manifestanti che hanno esposto uno striscione con la scritta "Pisapia Vergogna", ha donato al Dalai Lama il sigillo della città, una delle massime onorificenze che possono essere conferite dal primo cittadino senza consultare il Consiglio comunale, cosa che deve invece avvenire per la cittadinanza onoraria.



Dalai Lama: "Rispetto per i non credenti"

"Uno dei grandi insegnamenti dell'India - ha detto il premio Nobel parlando nel Consiglio comunale di Milano - è la non violenza e l'armonia e il rispetto tra le religioni. Ma bisogna imparare anche il rispetto per i non credenti. Questa è una tendenza importante per i tempi moderni e per la quale mi impegnerò fino alla fine della mia vita".



Nel suo discorso, il Dalai Lama ha sottolineato come sia "importante usare la nostra intelligenza per sviluppare le qualità positive della nostra mente e per migliorare la consapevolezza. Tramite il ragionamento possiamo sviluppare questi atteggiamenti, un ragionamento che tutti possono fare, perché tutti hanno questa abilità. Il mio impegno - ha aggiunto - è lo sforzo per aiutare la gente a sviluppare questa consapevolezza, perché la sorgente della felicità è dentro ognuno di noi".



"Sbagliato dare importanza a sviluppo materiale"

"Nei tempi moderni c'è stata eccessiva esagerazione nel dare importanza allo sviluppo materiale, pensandolo come unica garanzia della felicità e del benessere dell'umanità. Questa è una cosa sbagliata", ha detto il Dalai Lama. "Bisogna pensare ugualmente - ha spiegato -anche ai valori interiori". Il premio Nobel ha poi affermato che "a causa della crisi tanta gente vede davanti a sé buio e oscurità senza speranza, ma anche questa per me è una cosa sbagliata".



Pisapia: "Per lui scelta giusta non dare la cittadinanza"

Non solo il Dalai Lama non si sarebbe risentito per il mancato conferimento della cittadinanza onoraria, ma avrebbe ringraziato il sindaco di Milano riconoscendo che "è stata una scelta giusta" e che è "stato fatto tutto quello che si poteva fare". Giuliano Pisapia ha raccontato così il colloquio con l'autorità spirituale buddista. "Mi ha ringraziato più volte - ha detto il sindaco - perché tutto quello che è successo è servito a dare maggiore forza al messaggio che voleva dare in consiglio comunale".



Nessuna domanda dai consiglieri al premio Nobel

Attimi di gelo a Palazzo Marino quando, al termine del suo interventoa il capo spirituale dei buddisti tibetani ha chiesto ai consiglieri comunali se avessero qualche domanda. Un minuto di silenzio e poi la presa d'atto che nessun consigliere aveva preparato un quesito per il Dalai Lama che, giungendo le mani e portandole al viso, ha salutato tutti.