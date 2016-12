foto LaPresse

- Intossicazione alimentare per molti ospiti ad un matrimonio a Buglio in Monte (Sondrio). Circa 120 le persone presenti alla festa organizzata dagli sposi in un salone ottenuto in affitto dal Comune, presso il quale è stato servito il pranzo appositamente preparato da un catering solidale. Stessa esperienza anche per una sessantina di persone presenti a un pranzo di battesimo a Jesi (Ancona) ricoverate con i sintomi di un'intossicazione alimentare.