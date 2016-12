foto Ansa

14:59

- Due truffatori hanno messo a segno un colpo da oltre 500mila euro spacciandosi per poliziotti e raggirando così una donna di 79 anni di Milano. I due uomini sono riusciti a entrare nell'abitazione della signora dopo averle fatto vedere dei finti tesserini e averle detto che si trovava sotto indagine per vari reati. Mentre uno dei due la teneva impegnata, l'altro ha prelevato gioielli e titoli per oltre mezzo milione di euro.