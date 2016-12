foto Ansa

- "Vediamo la verità, aspettiamo che la magistratura si faccia viva". E' il commento di Umberto Bossi alla notizia dell'indagine a carico del presidente della Regione Lombardia, Roberto Formigoni. "L'unica cosa che so - ha detto il presidente della Lega - è che la sanità in Lombardia è perfetta, lo so perché abbiamo l'assessore noi: non so che cosa intende la magistratura, vediamo".