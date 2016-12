foto Ansa

11:35

- "Io indagato? La notizia ad oggi è destituita di fondamento". Lo ha detto il presidente della Regione Lombardia Roberto Formigoni che ha dichiarato di essere "per nulla informato di tutto ciò". "E' un attacco a me e alla Regione", ha proseguito il governatore che ha risposto così all'ipotetica iscrizione nel registro degli indagati sui presunti finanziamenti illeciti. "La notizia ad oggi è infondata e non mi dimetto", ha concluso.