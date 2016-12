Rissa in discoteca, muore finanziere 29enne

foto Ansa 12:06 - Un uomo di 29 anni è morto dopo una lite avvenuta in una discoteca a Milano. La polizia ha fermato il presunto assassino, un italiano di 27 anni. La lite è avvenuta nella discoteca The beach in via Corelli, nella periferia Est. Alle 4 sono arrivate numerose chiamate al 118 e il personale dell'ambulanza ha trovato l'uomo senza conoscenza con un trauma cranico. - Un uomo di 29 anni è morto dopo una lite avvenuta in una discoteca a Milano. La polizia ha fermato il presunto assassino, un italiano di 27 anni. La lite è avvenuta nella discoteca The beach in via Corelli, nella periferia Est. Alle 4 sono arrivate numerose chiamate al 118 e il personale dell'ambulanza ha trovato l'uomo senza conoscenza con un trauma cranico.

La vittima, Vincenzo Moccia, maresciallo della Guardia di Finanza, originario di San Giuseppe Vesuviano (Napoli), sarebbe stato spinto dal proprio assassino. Da una prima ricostruzione sembra che il maresciallo abbia iniziato una discussione per futili motivi davanti al bar con l'altro giovane colpendolo con uno schiaffo (secondo quanto riferito dall'arrestato, un operaio incensurato). A quel punto il 27enne l'avrebbe colpito al volto con una manata spingendolo all'indietro. Presumibilmente la vittima ha battuto la testa per terra nella caduta.



La security è intervenuta per trascinare fuori l'aggressore e ha chiamato il 118 che l'ha trasportato in codice rosso alla clinica Città Studi. Il maresciallo era in compagnia di tre colleghi che in un primo momento non si sono accorti del litigio.