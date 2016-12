foto Afp

22:00

- Patrizia D'Addario è stata sentita come testimone a Bergamo in un processo per diffamazione che vede imputati i giornalisti Marco Travaglio, Peter Gomez, Marco Lillo e Claudio Pappaianni, per il libro "Papi, uno scandalo politico". Parti offese Lucia Rossini e il fratello Domenico, definiti nel libro, lei come "una donna d'onore legata ai clan malavitosi baresi ed escort" e lui "spacciatore di droga e pusher di fiducia di Giampaolo Tarantini".