foto Getty

20:38

- Un trentenne albanese ucciso con diverse coltellate è stato trovato sul greto del fiume Morla, in via dei Prati, alle porte di Bergamo. A notare il cadavere è stata una donna residente in zona, che ha subito dato l'allarme. Il corpo senza vita presentava diverse ferite da arma da taglio all'addome e al torace. E' probabile che l'uomo sia stato ucciso altrove e poi abbandonato vicino al torrente.