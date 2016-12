Crolla palazzina nel Milanese, tre feriti

foto Ansa Correlati Le foto della palazzina

09:13

- Una palazzina è parzialmente crollata nella notte in via in via Cascina del Sole, a Novate Milanese, per un'esplosione dovuta ad una fuga di gas. Tre persone sono state estratte vive dalle macerie: si tratta di un uomo di 53 anni e dei suoi due anziani zii di 86 e 78 anni che sono stati portati tutti in ospedale, ma non sono in gravi condizioni. Nell'edificio, a quanto risulta, non vi erano altre persone.