foto Ap/Lapresse 11:32 - E' finito ricoverato in ospedale, dove rischia di perdere l'occhio dopo essere stato aggredito dalla pornostar Maurizia Paradiso. All'uomo, socio della stessa Paradiso, è stato spaccato il bulbo oculare e adesso le sue condizioni sono gravi. La lite è avvenuta a Canonica d'Adda, in provincia di Bergamo, e la vittima è ora ricoverata agli Ospedali Riuniti del capoluogo. - E' finito ricoverato in ospedale, dove rischia di perdere l'occhio dopo essere stato aggredito dalla pornostar Maurizia Paradiso. All'uomo, socio della stessa Paradiso, è stato spaccato il bulbo oculare e adesso le sue condizioni sono gravi. La lite è avvenuta a Canonica d'Adda, in provincia di Bergamo, e la vittima è ora ricoverata agli Ospedali Riuniti del capoluogo.

A Canonica la Paradiso ha da poco aperto il locale "Maurizia's club", del quale è vicepresidente. Tra lei e il suo socio, Ferdinando Cremascoli, lodigiano presidente dell'associazione intestataria del club, si sono però state delle divergenze. E proprio per concordare l'uscita della Paradiso dalla gestione i due avrebbero organizzato un incontro in un bar del paese.



Ne è nato un diverbio al termine del quale, come racconta Cremascoli, la Paradiso e la donna che era con lei avrebbero aggredito l'uomo. Le due donne si sono poi scusate con i titolari del locale per il trambusto e se ne sono andate. Cremascoli, subito soccorso, è stato sottoposto a un intervento chirurgico all'occhio durato tre ore. Si dovrà attendere qualche giorno per conoscere l'esito dell'operazione. Intanto, il suo avvocato Chiara Bezante di Brescia presenterà in tribunale una denuncia per lesioni gravi.