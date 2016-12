foto Getty

08:16

- Un uomo, con ogni probabilità di nazionalità romena, è stato soccorso nella notte in strada a Milano per una ferita da taglio alla gola. L'uomo è stato trasportato al Fatebenefratelli e, nonostante le sue condizioni siano gravi, non è in pericolo di vita. Per le indagini sono intervenuti gli agenti della Squadra Volante della questura.