foto Getty

09:03

- Un 28enne sudamericano è stato ucciso a Milano nel corso di una lite in strada. Il giovane è stato colpito da un'arma da taglio mentre stava discutendo con due persone. Trasportato d'urgenza all'ospedale San Raffaele in condizioni gravissime, è morto poco dopo il ricovero. Ancora ignota l'identità della vittima, così come i motivi della rissa. Sul caso indaga la polizia.