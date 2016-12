Ruby, il racconto di una testimone: Minetti ballava nuda solo con le scarpe con diamantini

foto Tgcom24 Correlati Il caso Ruby 16:51 - "Nicole Minetti fece uno spettacolo al palo della lap dance e rimase nuda, solo con le scarpe con diamantini argentati". E' quanto racconta ai giudici milanesi Ambra Battilana, ex miss Piemonte e prima ragazza parte civile a parlare come teste nel corso del processo sul caso Ruby a carico di Emilio Fede, Lele Mora e della Minetti. La ragazza, 20 anni, partecipò a una serata ad Arcore nella villa di Silvio Berlusconi nell'agosto 2010. - "Nicole Minetti fece uno spettacolo al palo della lap dance e rimase nuda, solo con le scarpe con diamantini argentati". E' quanto racconta ai giudici milanesi Ambra Battilana, ex miss Piemonte e prima ragazza parte civile a parlare come teste nel corso del processo sul caso Ruby a carico di Emilio Fede, Lele Mora e della Minetti. La ragazza, 20 anni, partecipò a una serata ad Arcore nella villa di Silvio Berlusconi nell'agosto 2010.

Ambra è una delle cinque ragazze, assieme a Chiara Danese, Imane Fadil, Barbara Guerra e Iris Berardi, parte civile nel dibattimento perché lamenta di aver subito danni morali e di immagine per essere stata accostata "a una escort, ad una prostituta".



"Quella sera - ha raccontato Battilana - ho visto contatti fisici, ho visto Silvio Berlusconi ed Emilio Fede nella sala del bunga-bunga che si facevano toccare nelle parti intime da ragazze nude e queste ragazze che si facevano toccare il seno e il sedere".



La statua di Priapo

Poco prima, invece, nel corso della cena, ha spiegato ancora, Berlusconi si era fatto portare la "statuetta di Priapo": era un "omino di legno con sopra una botte, togliendo la botte rimaneva questo omino con un pene sproporzionato rispetto al resto della statuina". Le ragazze, tra cui "Roberta Bonasia, simulavano un rapporto orale con questa statuetta".



A un certo punto, ha raccontato ancora, "Berlusconi ci appoggiò le mani sul sedere, un palpeggiamento come per aiutarci, a suo modo, a salire le scale". Battilana si è anche messa a piangere in aula, quando uno dei difensori, in contro-esame, ha fatto riferimento ad una sua denuncia per violenza sessuale nei confronti di un uomo anziano che lei avrebbe conosciuto quando era minorenne, chiedendo alla giovane se avesse ricevuto 2mila euro da quell'uomo.



Prima della deposizione di Ambra, era stato chiamato come teste Daniele Salemi, collaboratore di Mora, il quale però si è avvalso della facoltà di non rispondere, perché è indagato nello stralcio dell'inchiesta ancora aperto sul caso Ruby, con altri due collaboratori del talent scout.



Ambra ha raccontato anche la giornata del 21 agosto 2010 quando conobbe Fede, assieme a Chiara Danese, per un casting da 'meteorina'. "Ci disse che la sera dopo il lavoro - ha spiegato - potevamo anche rimanere a dormire a casa sua". Fu Daniele Salemi, stando alle testimonianza dell'ex miss, "a portarci alla festa ad Arcore su invito di Fede, che nel corso della serata fece capire a Berlusconi 'queste le ho portate io e sono mie'".



Fede, ha aggiunto la giovane, "mi disse che le gemelle De Vivo quella sera si sarebbero prese 6mila euro da Berlusconi". Erano presenti alla serata alcune ragazze "che sembravano prostitute e si facevano baciare il seno da Berlusconi". Poi Fede "ci mise le mani sulle cosce, a me e a Chiara, era un modo per farci capire che dovevamo partecipare". Le ragazze, invece, "e soprattutto Chiara, che provava molto malessere per quella situazione", volevano andare via. Intanto, nella saletta "del bunga bunga" - ha concluso Ambra - alcune ragazze erano vestite da infermiere, come la Bonasia, che aveva anche un frustino".