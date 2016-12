foto LaPresse

18:11

- Un passante è stato travolto e ucciso da un tram in centro a Milano. E' successo in viale Bligny. Sul posto sono intervenuti gli operatori del 118 che non hanno potuto far altro che constatare il decesso della vittima. I vigili del fuoco sono al lavoro per estrarre dalle lamiere il cadavere: a causa delle profonde ferite il corpo non è ancora stato identificato.