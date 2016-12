foto LaPresse

08:12

- Un treno fermo sui binari della stazione di Bergamo è stato incendiato nella notte: 5 carrozze sono state cosparse di liquido infiammabile e due sono andate completamente distrutte mentre per le altre tre è in corso la valutazione dei danni. Sono in corso le indagini per capire chi abbia appiccato le fiamme. Possibili disagi sulla linea Bergamo-Milano, sulla quale dovevano operare le carrozze incendiate.