foto Getty

08:21

- Una ragazza è stata accoltellata nella notte a Milano, da un uomo che l'ha aggredita mentre, in compagnia di un'amica, stava facendo ritorno a casa. L'aggressore si è scagliato contro le due ragazze e mentre una è riuscita a darsi alla fuga, l'altra è stata raggiunta all'addome da una coltellata. Fortunatamente il fendente ha raggiunto solo di striscio la donna che è stata medicata in ospedale e giudicata guaribile in pochi giorni.