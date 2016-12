Fisco, 800mila euro di guai per Nina Moric

foto Olycom Correlati Corona, pena ridotta in appello

Fabrizio Corona sorvegliato speciale 10:18 - Guai per Nina Moric, la modella croata ex moglie di Fabrizio Corona, che dal matrimonio con il re dei paparazzi sembra aver "ereditato" qualche turbolenza nei rapporti con Fisco e tasse. Troppo lusso e poche entrate dichiarate, così la Moric è finita sotto la lente dell'Agenzia delle Entrate, che ha predisposto un accertamento, terminato con un accordo tra la modella ed Equitalia: adesso Nina dovrà pagare 800mila euro di tasse evase. - Guai per Nina Moric, la modella croata ex moglie di Fabrizio Corona, che dal matrimonio con il re dei paparazzi sembra aver "ereditato" qualche turbolenza nei rapporti con Fisco e tasse. Troppo lusso e poche entrate dichiarate, così la Moric è finita sotto la lente dell'Agenzia delle Entrate, che ha predisposto un accertamento, terminato con un accordo tra la modella ed Equitalia: adesso Nina dovrà pagare 800mila euro di tasse evase.

Come racconta il quotidiano "La Repubblica", il calcolo della Agenzia delle Entrate si basa esclusivamente sul tenore di vita tenuto dalla coppia Moric-Corona dal 2004 e per i 4 anni successivi, quando auto, ristoranti e case di lusso erano la normalità.



Grazie agli accordi raggiunti, la modella croata potrà però dilazionare: 72 "comode" rate da 18mila euro ciascuna, necessarie per ripianare il debito erariale di 800mila euro, a cui si vanno ad aggiungere more e interessi.