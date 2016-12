foto LaPresse

16:04

- E' stata ridotta di due mesi in appello la condanna a Fabrizio Corona per frode fiscale e bancarotta fraudolenta, nell'ambito del procedimento originato dal fallimento della sua agenzia fotografica. La pena da scontare non sarà più di quattro anni, ma di tre anni e dieci mesi. Tra il 2005 e il 2006 il fotografo dei vip evase il fisco per 3,8 milioni di euro con false fatturazioni, proprio attraverso la sua agenzia.