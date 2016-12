Violenta tredicenne nella casa dell'ex moglie

- Una ragazzina di 13 anni è stata violentata da un libero professionista di 48 anni, che è stato arrestato. E’ successo la scorsa settimana in una cittadina della Brianza, in Lombardia, dove l’uomo andava a trovare i figli grandi, che vivono con l'ex moglie. Secondo gli inquirenti, la ragazzina, che vive nella stessa palazzina, è stata trascinata dall’uomo nell'appartamento dell'ex moglie, dove è stata stuprata.

La ragazzina è rimasta talmente sconvolta che per alcuni giorni non è riuscita a parlare dell'abuso subito né con i genitori né con la sua migliore amica. Finché, passati alcuni giorni, non ce l’ha più fatta e si è confidata con la madre, preoccupata per il repentino cambiamento d'umore che aveva notato nella figlia. Alcune ore dopo, il violentatore, con piccoli precedenti alle spalle, è finito in manette per violenza sessuale aggravata.

Le indagini hanno confermato che l'uomo aveva notato da tempo la ragazzina, alla quale aveva rivolto, dapprima, cortesi attenzioni e, poi, pesanti avances.

La ragazzina ora è seguita da uno psicologo che sta cercando di aiutarla a superare il trauma e a trovare la forza di presentarsi agli esami di terza media, in programma tra alcune settimane.