Milano, incendio al carcere di San Vittore

foto LaPresse Correlati L'incendio a San Vittore 23:59 - Un incendio è scoppiato in serata nel magazzino dei detersivi del carcere di San Vittore, a Milano. I vigili del fuoco hanno lavorato duramente per domare le fiamme, che non hanno interessato aree occupate dai detenuti. Dalla Questura viene smentita l'ipotesi, circolata in un primo tempo, di una rivolta dei carcerati. Le cause del rogo sono ancora da accertare, Cinque agenti intosicati. - Un incendio è scoppiato in serata nel magazzino dei detersivi del carcere di San Vittore, a Milano. I vigili del fuoco hanno lavorato duramente per domare le fiamme, che non hanno interessato aree occupate dai detenuti. Dalla Questura viene smentita l'ipotesi, circolata in un primo tempo, di una rivolta dei carcerati. Le cause del rogo sono ancora da accertare, Cinque agenti intosicati.

Esclusa l'ipotesi dell'incendio doloso, anche se sono ancora in corso accertamenti per determinarne l'origine. Cinque agenti della polizia penitenziaria e un vigile del fuoco sono rimasti leggermente intossicati, mentre un altro vigile ha riportato una contusione al ginocchio.



Il deposito, che in realtà era un container di pochi metri quadrati, conteneva detersivi e altro materiale, tra cui alcune bombolette a gas (fornite ai detenuti per poter cucinare) che sono esplose senza provocare danni. I vigili del fuoco fanno sapere che le fiamme non hanno interessato aree occupate dai detenuti.